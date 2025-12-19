Renault Sandero, который не успели начать выпускать в России, передан военным

КамАЗ передал военным Renault Sandero, не успевший встать на конвейер в РФ

В рамках партии помощи «КамАЗ» передал подшефным подразделениям российской армии тестовый прототип Renault Sandero, машины этой модели планировалось выпускать в РФ.

«В состав очередного конвоя вошли четыре грузовых автомобиля «КамАЗ», четыре легковых автомобиля, автозапчасти для грузовой техники, маскировочные сети, строительные материалы, телевизоры, продукты питания и другое. Также бойцам переданы посылки и письма от родных и близких», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «КамАЗа».

На фотографиях, сопровождающих публикацию, хетчбэк Renault Sandero стоит между грузовиками «КамАЗ». Автомобиль обклеен камуфляжной пленкой, которая используется при испытаниях предсерийных машин до их официального дебюта на рынке.

Начало выпуска Renault Sandero второго поколения в России ожидалось летом 2022 года, однако эти планы не были осуществлены.

Ранее президент Путин посоветовал россиянам выбирать отечественный автопром.