На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Renault Sandero, который не успели начать выпускать в России, передан военным

КамАЗ передал военным Renault Sandero, не успевший встать на конвейер в РФ
true
true
true
close
Telegram-канал ПАО «КАМАЗ»

В рамках партии помощи «КамАЗ» передал подшефным подразделениям российской армии тестовый прототип Renault Sandero, машины этой модели планировалось выпускать в РФ.

«В состав очередного конвоя вошли четыре грузовых автомобиля «КамАЗ», четыре легковых автомобиля, автозапчасти для грузовой техники, маскировочные сети, строительные материалы, телевизоры, продукты питания и другое. Также бойцам переданы посылки и письма от родных и близких», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «КамАЗа».

На фотографиях, сопровождающих публикацию, хетчбэк Renault Sandero стоит между грузовиками «КамАЗ». Автомобиль обклеен камуфляжной пленкой, которая используется при испытаниях предсерийных машин до их официального дебюта на рынке.

Начало выпуска Renault Sandero второго поколения в России ожидалось летом 2022 года, однако эти планы не были осуществлены.

Ранее президент Путин посоветовал россиянам выбирать отечественный автопром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами