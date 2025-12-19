Момент смертельного ДТП в Новосибирске попал на видео

Прокуратура Новосибирской области опубликовала в Telegram-канале видео, на котором показан момент аварии с шестью погибшими в Новосибирске.

На кадрах видно, что авария произошла в момент, когда автомобиль Toyota Ipsum поворачивал на перекрестке в сторону поселка «Элитный». Во время маневра в машину врезался Mercedes-Benz G-Class, двигавшийся на большой скорости прямо. В результате обе машины снесло в сторону отбойников.

«На место выехал прокурор Новосибирского района Александр Феофанов. Работает экипаж Госавтоинспекции», — говорится в сообщении прокуратуры.

О ДТП несколькими часами ранее сообщили в областном ГУ МВД России. По данным ведомства, авария произошла на Советском шоссе. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе двое детей. Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области устанавливали обстоятельства столкновения.

