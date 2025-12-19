Глава МИД Белоруссии подтвердил позицию Лукашенко по Венесуэле

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. Об этом сообщили в белорусском дипломатическом ведомстве.

«Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога, а также обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в заявлении.

Глава МИД Венесуэлы рассказал о ситуации в Карибском бассейне и передал слова благодарности президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за «всемерную поддержку» Каракаса.

При этом Рыженков подтвердил позицию белорусского президента о неприемлемости и бесперспективности любых агрессивных действий и эскалации в отношении Венесуэлы, а также о безальтернативности мирного пути для разрешения всех вопросов.

Накануне Александр Лукашенко предостерег США от вооруженного конфликта с Венесуэлой, который обернется для Вашингтона потерями. По словам президента, ракетами ситуацию вокруг латиноамериканской республики не разрешить, венесуэльцы, которых больше 30 миллионов, будут воевать.

Также глава Белоруссии выразил готовность помочь в нормализации отношений двух стран.

Ранее Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы.