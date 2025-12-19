На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Белоруссии подтвердил позицию Лукашенко по Венесуэле

МИД Венесуэлы передал Лукашенко благодарность Мадуро за поддержку Каракаса
true
true
true
close
president.gov.by

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. Об этом сообщили в белорусском дипломатическом ведомстве.

«Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога, а также обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в заявлении.

Глава МИД Венесуэлы рассказал о ситуации в Карибском бассейне и передал слова благодарности президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за «всемерную поддержку» Каракаса.

При этом Рыженков подтвердил позицию белорусского президента о неприемлемости и бесперспективности любых агрессивных действий и эскалации в отношении Венесуэлы, а также о безальтернативности мирного пути для разрешения всех вопросов.

Накануне Александр Лукашенко предостерег США от вооруженного конфликта с Венесуэлой, который обернется для Вашингтона потерями. По словам президента, ракетами ситуацию вокруг латиноамериканской республики не разрешить, венесуэльцы, которых больше 30 миллионов, будут воевать.

Также глава Белоруссии выразил готовность помочь в нормализации отношений двух стран.

Ранее Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами