Учительница из Петербурга совратила школьника на неформальной встрече у нее дома

Учительница из Санкт-Петербурга, подозреваемая в совращении ученика, устраивала дома неформальные встречи для школьников. Об этом стало известно 78.ru.

По словам источника, она приглашала учеников к себе домой под благовидными предлогами, предлагая им заняться волонтерскими делами или подтянуть немецкий. Именно в неформальной обстановке между 12‑летним школьником и учительницей произошел половой контакт, в общей сложности педагог и подросток вступали в интимную связь около четырех раз.

В одном из случаев, как сообщил источник, все началось с безобидной игры в подушки, которая закончилась на кровати. Сейчас мальчик переживает из‑за того, что рассказал обо всем следователю, и чувствует, что поступил «некрасиво». По некоторым данным, другой подросток питал к учительнице явную симпатию, дарил ей сладости и предлагал вступить в отношения, но получил отказ.

По данным телеканала, 22-летняя девушка отработала предыдущий учебный год и ушла из образовательного учреждения в авиацию. Директор школы характеризует бывшую работницу как отличного классного руководителя. Дети считали педагога «очень мягкой» и «доброжелательной», родители также оценивают ее работу положительно.

Сама девушка не признает вину. Она полагает, что ученик мог выдумать историю, так как в какой-то момент она не ответила подопечному взаимностью. Петербурженку арестовали накануне. По версии следствия, учительница совершила действия сексуального характера в отношении двух мальчиков, которым было по 12 лет. В суде фигурантка просила о домашнем аресте, но ее отправили под стражу.

