На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница из Петербурга совратила школьника на неформальной встрече у нее дома

78.ru: педагог из Петербурга пригласила ученика домой и предложила ему секс
true
true
true
close
Из личного архива

Учительница из Санкт-Петербурга, подозреваемая в совращении ученика, устраивала дома неформальные встречи для школьников. Об этом стало известно 78.ru.

По словам источника, она приглашала учеников к себе домой под благовидными предлогами, предлагая им заняться волонтерскими делами или подтянуть немецкий. Именно в неформальной обстановке между 12‑летним школьником и учительницей произошел половой контакт, в общей сложности педагог и подросток вступали в интимную связь около четырех раз.

В одном из случаев, как сообщил источник, все началось с безобидной игры в подушки, которая закончилась на кровати. Сейчас мальчик переживает из‑за того, что рассказал обо всем следователю, и чувствует, что поступил «некрасиво». По некоторым данным, другой подросток питал к учительнице явную симпатию, дарил ей сладости и предлагал вступить в отношения, но получил отказ.

По данным телеканала, 22-летняя девушка отработала предыдущий учебный год и ушла из образовательного учреждения в авиацию. Директор школы характеризует бывшую работницу как отличного классного руководителя. Дети считали педагога «очень мягкой» и «доброжелательной», родители также оценивают ее работу положительно.

Сама девушка не признает вину. Она полагает, что ученик мог выдумать историю, так как в какой-то момент она не ответила подопечному взаимностью. Петербурженку арестовали накануне. По версии следствия, учительница совершила действия сексуального характера в отношении двух мальчиков, которым было по 12 лет. В суде фигурантка просила о домашнем аресте, но ее отправили под стражу.

Ранее в Нижнем Тагиле школьница искала учительнице мужчину на одну ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами