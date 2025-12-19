На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Героиня публикаций Аллаярова попросила суд быть милосердным к журналисту

Героиня публикаций Аллаярова Федотова выступила в поддержку журналиста
true
true
true
close
Ирина Семенова/РИА Новости

Героиня публикаций редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, Людмила Федотова попросила суд быть милосердным к журналисту. С таким заявлением она выступила в ходе судебного процесса в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Со слов Федотовой, она 50 лет проработала фельдшером скорой помощи, и когда началась специальная военная операция, хотела поехать в госпиталь ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы помогать военнослужащим. Однако на все ее просьбы последовал отказ.

«А потом написала письмо, и приехал Денис, солнышко мое. Мы с ним проговорили три часа, и он мне помог, я 100 дней проработала в госпитале в Ростове-на-Дону, спасала солдат. Денис достойный, хороший человек, у него доброе сердце. Будьте к нему милосердны» — сказала она.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля редактору продлили арест.

Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у родственника. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга снова продлил арест Аллаярову на полгода.

Ранее в Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь Аллаярова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами