Героиня публикаций Аллаярова попросила суд быть милосердным к журналисту

Героиня публикаций редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, Людмила Федотова попросила суд быть милосердным к журналисту. С таким заявлением она выступила в ходе судебного процесса в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Со слов Федотовой, она 50 лет проработала фельдшером скорой помощи, и когда началась специальная военная операция, хотела поехать в госпиталь ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы помогать военнослужащим. Однако на все ее просьбы последовал отказ.

«А потом написала письмо, и приехал Денис, солнышко мое. Мы с ним проговорили три часа, и он мне помог, я 100 дней проработала в госпитале в Ростове-на-Дону, спасала солдат. Денис достойный, хороший человек, у него доброе сердце. Будьте к нему милосердны» — сказала она.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля редактору продлили арест.

Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у родственника. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга снова продлил арест Аллаярову на полгода.

Ранее в Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь Аллаярова.