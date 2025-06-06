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В Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь своего редактора Аллаярова

Редакция Ura.ru заявила, что опасается за жизнь арестованного Аллаярова
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Денис Аллаяров/VK

В информационном агентстве Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь своего редактора Дениса Аллаярова. Об этом говорится в заявлении редакции.

«Мы попросту опасаемся за жизнь Дениса: за время работы он как профессиональный журналист успел нажить себе врагов, поскольку писал на темы, которые кто-то назовет «опасными», — отметила редакция агентства.

В Ura.ru добавили, что масштаб обысков и жесткого отношения к Аллаярову редакции изначально был непонятен. Издание отмечает, что второго фигуранта, который якобы брал «взятку» в 20 тысяч рублей от своего племянника, отпустили домой, тогда как Аллаяров за эти же 20 тысяч рублей был отправлен в СИЗО на два месяца. Ura.ru подчеркивает, что на этом фоне появилось множество вопросов.

Среди прочего в заявлении редакции говорится, что к Аллаярову не пустили юристов после того, как он прошел допрос. По информации издания, адвокаты просили отложить суд на 72 часа, чтобы получить необходимые документы и зафиксировать состояние здоровья, но получили отказ без объяснения причин.

Утром 5 июня в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Троих сотрудников издания задержали. Журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката, а к главному редактору применили силу.

Аллаярова арестовали на два месяца по делу о даче взятки своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Соответствующее решение было принято Ленинским районным судом Екатеринбурга на закрытом заседании. Вину редактор не признал.

Ранее стало известно, кого еще задержали по делу редактора Ura.ru о даче взятки.

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