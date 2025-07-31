Редактору Ura.ru Аллаярову продлили арест по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест редактору свердловской редакции Ura.ru Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Аллаярова Дениса оставить под стражей до 4 октября», — заключила судья Татьяна Чащина.

Накануне сообщалось, что Свердловский областной суд продлил домашний арест экс-начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по городу Андрея Карпова, которого обвиняют в получении взятки от Аллаярова.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову.

Аллаяров отрицает свою вину, считая обвинения провокацией. Согласно информации, опубликованной в СМИ, Карпов, которому грозит до 10 лет лишения свободы по другому уголовному делу, мог дать показания против своего племянника в целях смягчения наказания. Подробная информация об этом деле представлена в материале, опубликованном «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что от Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов и угрожали.