На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина откусил уши своей сожительнице и съел их

В Германии мужчина откусил уши своей сожительнице и съел их
true
true
true
close
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Германии перед судом предстал 40-летний местный житель, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений 34-летней женщине. Об этом сообщает Bild.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в земле Северный Рейн-Вестфалия 17 февраля 2025 года. Как рассказала потерпевшая, ее бойфренд забрал у нее телефон и запер в квартире. Затем он несколько раз ударил ее кулаками по лицу и молотком по затылку. Женщина не смогла покинуть квартиру и через некоторое время легла спать. Но агрессор не успокоился. Он вновь напал на сожительницу: на этот раз откусил верхние части ее ушей и проглотил их. После повторного акта насилия женщина смогла покинуть жилье только на следующий день, когда ее партнер ушел за наркотиками. Она выбежала на лестничную площадку, где встретила соседа. Пострадавшая обратилась к нему за помощью, и тот вызвал экстренные службы.

Женщину забрали в больницу на скорой. В суде сторона обвинения отметила, что мужчина неизгладимо обезобразил внешность потерпевшей. По делу обвиняемого запланировано еще шесть слушаний.

Ранее во Владимире мужчина поссорился с отцом невесты и откусил ему кончик носа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами