Военный, убивший мужчину и изнасиловавший его жену, совершил суицид в изоляторе

В Белгороде совершил суицид военный, убивший мужчину и изнасиловавший его жену

Военный, убивший мужчину и изнасиловавший его жену в Белгородской области, совершил суицид в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

«В УФСИН по Белгородской области подтвердили, что военный Алексей Кострикин покончил с собой в следственном изоляторе», — говорится в материале.

По информации канала, его обнаружили сотрудники дежурной смены учреждения, которые вызвали бригаду скорой помощи, но реанимировать мужчину не удалось.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, подчеркнули в «Осторожно, новости». Материалы проверки по данному факту передадут в следственные органы.

Уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина было возбуждено 30 октября. По версии следствия, в октябре 2025 года он, находясь в поселке Новая Таволжанка, убил владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся. О его задержании стало известно 5 ноября.

Ранее сообщалось, что россиянин, снявший кожу с жены, отправится в зону боевых действий.