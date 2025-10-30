Россиянину предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании в Белгородской области

СК: мужчину обвинили в убийстве жителя Новой Таволжанки и изнасиловании его жены

Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, убил владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся.

Местонахождение подозреваемого установили за несколько часов. Его задержали следователи военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

