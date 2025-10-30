На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянину предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании в Белгородской области

СК: мужчину обвинили в убийстве жителя Новой Таволжанки и изнасиловании его жены
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении рядового Алексея Кострикина, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, убил владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся.

Местонахождение подозреваемого установили за несколько часов. Его задержали следователи военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Ревде Свердловской области мужчина не справился с управлением и, сбив трех школьниц, протаранил здание местного магазина. Девочки при этом находились на тротуаре и ожидали, пока загорится зеленый свет. В крови мужчины нашли следы запрещенных веществ.

Ранее россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами