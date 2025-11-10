В Белгороде наградили военных, которые поймали обвиняемого в убийстве и изнасиловании

В Белгороде наградили военных, которые поймали рядового Алексея Кострикина, обвиняемого в убийстве мужчины и изнасиловании его жены в Новой Таволжанке. Об этом пишет ТАСС.

«Хотел сказать спасибо нашим военнослужащим, представителям министерства обороны, которые дислоцированы на территории Белгородской области. <...> Благодаря мужеству, ответственности и бдительности военнослужащих, которым мы сегодня хотели сказать спасибо, негодяй задержан», — сказал губернатор Вячеслав Гладков на совещании в областной администрации.

Награды получили трое военнослужащих.

О поимке Кострикина стало известно 5 ноября.

Уголовное дело в отношении рядового Кострикина, обвиняемого в совершении тяжких преступлений, было возбуждено 30 октября. По версии следствия, в октябре 2025 года Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, убил владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся.

