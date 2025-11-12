В Белом доме раскрыли отношение Трампа к «Би-би-си»

Президент США Дональд Трамп считает британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си» «левацкой пропагандистской машиной». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

«Президент дал очень четко понять, что это — левацкая пропагандистская машина, которая, к сожалению, финансируется британскими налогоплательщиками. Он считает такое положение вещей достойным сожаления для великого британского народа», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что в отношении «Би-би-си» был подан иск. Пресс-секретарь отметила, что только от компании зависит, принесет ли она извинения Трампу за предполагаемую подделку его заявлений.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов сообщил сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

9 ноября газета The Times сообщила, что гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви оставил свой пост на фоне скандала со сфальсифицированной речью Трампа перед штурмом Капитолия. По данным издания, решение было принято «после напряженной недели» в британской национальной телекомпании.

Ранее в «Би-би-си» решили извиниться за подделку речи Трампа.