Египетские полицейские организовали россиянам тур за отказ писать заявление

На российских туристов в Египте во время кемпинга напали местные жители, после чего в полиции пострадавшим предложили оплатить трансфер и отели, если они не будут писать заявление. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечает издание, супруги Дмитрий и Татьяна Стрен 6 декабря приехали в Сафагу, где решили переночевать в палатке на горе с видом на город. Ночью двое египтян приехали к месту кемпинга на мотоцикле, ворвались в их палатку, угрожали ножом и требовали денег. По словам супругов, им удалось спугнуть злоумышленников, сообщив им, что к ним собираются приехать друзья из города. После чего они обратились в полицию.

Стрен также сообщил, что в полиции их держали около пяти часов. Вскоре грабителей задержали, и те утверждали, что якобы отпугивали их от палатки собак. Однако один из следователей, по словам россиянина, через переводчика заявил, что нападавшие — «мошенники», «рецидивисты» и «наркоманы». Несмотря на это, полицейские попросили пару не писать заявление, пообещав оплатить им отель и организовать трансфер.

«Я написал на русском нашу версию объяснений кривым почерком, чтобы через переводчика было трудно разобрать: что на нас напали злодеи, а в полиции держали непонятно сколько. Но мы хотели спать, поэтому написал чепуху», — уточнил Стерн.

После объяснений пару под конвоем отвезли в отель, а также предоставили бесплатную экскурсию по нескольким городам Египта. По словам Дмитрия, они до сих пор общаются со следователем.

