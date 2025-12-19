Совет Федерации одобрил переход вузов на электронные студенческие документы

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет правовые основы для внедрения электронных студенческих билетов и зачетных книжек в российских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, эксперимент по переводу студенческих документов в электронный формат проводится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. На данный момент более 1,5 млн студентов из 174 организаций уже могут оформить электронные билеты через «Госуслуги», а более 300 тысяч документов загружены и готовы к использованию. Учитывая положительные результаты эксперимента, закон закрепляет возможность повсеместного перехода на цифровые студенческие документы.

Закон предусматривает, что студенты вузов, ординаторы и аспиранты смогут получать электронные версии документов через сервисы своих учебных заведений, портал госуслуг и национальный мессенджер Мax. При этом сохраняется право на оформление документов в бумажном виде по личному заявлению студента.

Отмечается, что исключение сделано для студентов, чьи программы обучения связаны с обороной и безопасностью государства: для них электронные билеты и зачетки вводиться не будут.

Закон вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки планируют сформировать единые принципы платы за обучение в вузах.