В Минобрнауки планируют сформировать единые принципы платы за обучение в вузах

Минобрнауки: принцип установления платы за обучение в вузах должен быть единым

Минобрнауки РФ считает целесообразным разработать единые методические принципы формирования платы за обучение в вузах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замглавы ведомства Андрей Омельчук.

«Важно понимать, что мы не говорим о введении единой стоимости обучения — речь идет о выработке единых методических принципов ее формирования», — заявил он.

По словам Омельчука, представители министерства прекрасно понимают, что различные вузы обладают спецификой и предлагаемый порядок должен стать «дорожной картой» для учредителей, которые анализируют интересы граждан и задачи по развитию высшей школы.

Он добавил, что на данный момент система формирования стоимости обучения требует серьезного осмысления и систематизации, поскольку учредители руководствуются собственными принципами при формировании стоимости образования.

Замглавы отметил, что подобный подход приводит к диспропорциям. В рекомендациях к установлению принципов формирования платы предлагается учитывать реальные затраты вузов на подготовку специалистов, а также кадровый состав и материально-техническую базу учреждения.

В начале июля в Минобрнауки пояснили, что в 2025 году уровень платы за обучение на бакалавриате в российских вузах в среднем не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону. При этом, как уточнили в министерстве, вузы могут сами устанавливать стоимость обучения, однако в министерстве науки и высшего образования контролируют ситуацию.

Ранее в Минобрнауки прокомментировали жалобы на повышение цен на обучение в вузах.