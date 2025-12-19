Посетивший 100 стран турист рассказал, почему всегда берет с собой жвачку

Турист, посетивший 100 стран, всегда берет жвачку, чтобы перебить голод в рейсе

Бывший фотожурналист из Англии Ли Томпсон, посетивший более 100 стран, рассказал о вещах, которые считает обязательными в ручной клади. Одним из таких предметов он назвал обычную жевательную резинку, пишет Daily Mail.

По словам Томпсона, жевательная резинка входит в его личный топ-10 вещей для перелетов — наравне с белковыми закусками. Он отмечает, что питание на борту, особенно в эконом-классе и на бюджетных рейсах, часто не оправдывает ожиданий, в таких случаях жвачка поможет перебить голод во время длительных перелетов.

Кроме того, Томпсон советует придерживаться принципов минимализма в путешествиях. По его словам, лишние вещи не только утяжеляют багаж, но и повышают уровень стресса. Чаще всего избыточными оказываются дополнительные комплекты одежды, дорогие украшения и ненужные туалетные принадлежности.

Для комфортного сна в дороге он рекомендует брать с собой подушку для шеи, беруши, маску для глаз, ручной вентилятор, а также небольшие ароматические средства, например лаванду или спрей для сна.

Отдельное внимание путешественник уделяет организации документов. Паспорт и посадочный талон он советует хранить вместе в специальном держателе. Также рекомендуется заранее положить в кошелек небольшую сумму местной валюты, чтобы избежать срочного поиска банкомата по прибытии.

Среди прочих рекомендаций — брать с собой ручку и бумагу, одеваться с учетом прохладной температуры в салоне самолета и не перегружать багаж техникой, ограничившись наушниками и портативным зарядным устройством.

