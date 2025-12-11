На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Китае и чудом выжил

В Китае мужчина чудом выжил, сорвавшись со скалы при попытке сделать селфи
В Китае турист сорвался со скалы, когда пытался сделать селфи. Видео инцидента публикует Daily Mail.

ЧП произошло в популярном туристическом месте — на горе Хуайин в китайской провинции Сычуань. Очевидцы засняли момент падения мужчины на видео.

На записи видно, что путешественник собирался сделать фотографию и встал на край пропасти, смотря в телефон. В какой-то момент его нога соскользнула с камня, и турист сорвался вниз на глазах у многочисленных свидетелей.

Позже мужчина опубликовал в социальных сетях сообщение, подтверждающее, что он жив и здоров.

«Горные боги благословили меня. Я упал с 40-метровой скалы и скатился вниз по склону почти на 15 метров. <...> Как же хорошо, что я жив», — написал он.

В ноябре автобус с россиянами упал с холма в Таиланде, пострадали 11 человек. Путешественники отправились на автобусе к водопаду Сай Йок Вохит, но в какой-то момент попали в аварию. Транспортное средство перевернулось, в результате чего пострадали 11 человек. Двое из них попали в местный госпиталь в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Ранее японский турист разбился в Риме после падения в ров Пантеона.

