На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем чревата привычка запивать еду сладким чаем

Врач Кашух: сладкий чай во время еды мешает контролировать аппетит
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Привычка запивать еду сладким чаем мешает контролировать аппетит и незаметно подталкивает организм к набору веcа. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Как говорят некоторые диетологи, любой напиток превращается в еду, если в него добавить молоко, сахар, мед или другие подсластители. Все эти ингредиенты повышают общую калорийность рациона», — сказала специалист.

Она добавила, что регулярное употребление сладких напитков приводит к стабильно высокому уровню глюкозы в крови, из-за чего возрастает риск развития сахарного диабета второго типа.

До этого Кашух говорила, что регулярное употребление крепкого чая чревато скачками артериального давления и нарушением сна. Врач напомнила, что активный компонент напитка — кофеин и родственные ему алкалоиды. Кроме того, по некоторым данным, в крепком чае могут содержаться тяжелые металлы.

Ранее врач поставила точку в выборе между черным и зеленым чаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами