Россиянам рассказали, чем чревата привычка запивать еду сладким чаем

Привычка запивать еду сладким чаем мешает контролировать аппетит и незаметно подталкивает организм к набору веcа. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Как говорят некоторые диетологи, любой напиток превращается в еду, если в него добавить молоко, сахар, мед или другие подсластители. Все эти ингредиенты повышают общую калорийность рациона», — сказала специалист.

Она добавила, что регулярное употребление сладких напитков приводит к стабильно высокому уровню глюкозы в крови, из-за чего возрастает риск развития сахарного диабета второго типа.

До этого Кашух говорила, что регулярное употребление крепкого чая чревато скачками артериального давления и нарушением сна. Врач напомнила, что активный компонент напитка — кофеин и родственные ему алкалоиды. Кроме того, по некоторым данным, в крепком чае могут содержаться тяжелые металлы.

Ранее врач поставила точку в выборе между черным и зеленым чаем.