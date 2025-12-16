На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему не стоит налегать на крепкий чай

Врач Кашух: крепкий чай повышает давление и ухудшает сон
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Крепкий чай при регулярном употреблении может оказывать влияние на артериальное давление и сон. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Она напомнила, что активный компонент чая — кофеин и родственные ему алкалоиды.

«Если со здоровьем все в порядке и человек пьет не слишком крепкий чай 2-3 раза в день, вреда это не принесет. Но те же 2-3 чашки крепко заваренного чая каждый день могут негативно сказаться на самочувствии тревожных и возбудимых людей. Избыток кофеина и танинов может спровоцировать бессонницу», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, существуют сведения, что в крутой заварке могут содержаться тяжелые металлы.

Диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что травяные чаи могут быть опасны при приеме лекарств. Она подчеркнула, что травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Перед его употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее россиянам рассказали, какой чай самый полезный — черный, зеленый или красный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами