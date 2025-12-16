Россиянам объяснили, почему не стоит налегать на крепкий чай

Крепкий чай при регулярном употреблении может оказывать влияние на артериальное давление и сон. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Она напомнила, что активный компонент чая — кофеин и родственные ему алкалоиды.

«Если со здоровьем все в порядке и человек пьет не слишком крепкий чай 2-3 раза в день, вреда это не принесет. Но те же 2-3 чашки крепко заваренного чая каждый день могут негативно сказаться на самочувствии тревожных и возбудимых людей. Избыток кофеина и танинов может спровоцировать бессонницу», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, существуют сведения, что в крутой заварке могут содержаться тяжелые металлы.

Диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что травяные чаи могут быть опасны при приеме лекарств. Она подчеркнула, что травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Перед его употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

