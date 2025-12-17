На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач поставила точку в выборе между черным и зеленым чаем

Врач Кашух: важен не цвет чая, а его крепость
true
true
true
close
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Сырье для черного и зеленого чая получают с одного и того же растения. Что касается пользы, важен не цвет напитка, а его крепость. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Разница лишь в степени ферментации. Зеленый содержит больше некоторых антиоксидантов — катехинов, которым приписывают противовоспалительный и метаболический эффект. Черный, благодаря ферментации, богат другими соединениями — теафлавинами. Они также обладают антиоксидантными свойствами», — отметила специалист.

По ее словам, крепкий чай любого вида, особенно натощак, может оказывать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт, раздражая слизистые оболочки. Поэтому разновидность напитка стоит выбирать по вкусу. Все решают мера и индивидуальная реакция организма, заключила врач.

До этого Кашух говорила, что ежедневное употребление крепко заваренного чая может негативно повлиять на самочувствие тревожных и возбудимых людей. Кроме того, избыток кофеина и танинов может спровоцировать бессонницу.

Ранее врач рассказал, чем грозит резкий отказ от кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами