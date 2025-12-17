Врач поставила точку в выборе между черным и зеленым чаем

Врач Кашух: важен не цвет чая, а его крепость

Сырье для черного и зеленого чая получают с одного и того же растения. Что касается пользы, важен не цвет напитка, а его крепость. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Разница лишь в степени ферментации. Зеленый содержит больше некоторых антиоксидантов — катехинов, которым приписывают противовоспалительный и метаболический эффект. Черный, благодаря ферментации, богат другими соединениями — теафлавинами. Они также обладают антиоксидантными свойствами», — отметила специалист.

По ее словам, крепкий чай любого вида, особенно натощак, может оказывать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт, раздражая слизистые оболочки. Поэтому разновидность напитка стоит выбирать по вкусу. Все решают мера и индивидуальная реакция организма, заключила врач.

До этого Кашух говорила, что ежедневное употребление крепко заваренного чая может негативно повлиять на самочувствие тревожных и возбудимых людей. Кроме того, избыток кофеина и танинов может спровоцировать бессонницу.

