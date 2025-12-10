Экс-мэр города Иваново арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС: в Иваново арестовали экс-мэра Шаботинского по делу о превышении полномочий

Бывший мэр города Иваново Александр Шаботинский арестован по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главу областного центра», — говорится в сообщении.

Бывший глава города Иваново был задержан 9 декабря. В надзором ведомстве уточнили, что уголовное дело в его отношении проходит по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, с 2020 по 2024 год, находясь на должности заместителя председателя правительства Ивановский области, задержанный покровительствовал коммерческим компаниям, создавая для них благоприятные условия. За указанный период было заключено более 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

Ранее суд продлил арест экс-замминистра строительства ДНР.