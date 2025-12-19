В России оценили последствия введения турналога еще в четырех городах

Введение туристического налога в российских городах с 2026 года отразится на путешественниках. Велика вероятность, что семьи будут отказываться от проживания в отелях в пользу квартир, чтобы снизить нагрузку на свой бюджет, рассказал 360.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Так он прокомментировал сообщение о введении турналога в Тюмени, Нижнем Новгороде, Курске и Самаре. Эксперт подчеркнул, что в Тюмень – это деловой и спортивный город, поэтому туда россияне часто ездят по работе или на соревнования. Что касается остальных городов, то они в большей степени привлекают интерес обычных туристов. Поэтому, по мнению Бухарова, россияне продолжат ездить в эти города, но они могут начать выбирать другие места размещения, искать альтернативу отелям. Особенно это будет актуально для семей с детьми.

«Их же всех еще нужно кормить, купить билеты. Будут смотреть, где можно им снять подешевле. Квартиру на несколько дней, например», — пояснил специалист.

Давать оценку эффекту от введения налога пока рано, но уже понятно, что на фоне инфляции и роста цен на услуги в обороте повысится количество средств, считает Бухаров. В абсолютных цифрах влияние налога на турпоток можно будет оценить позднее, заключил он.

Напомним, в Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени налог составит 2%. В Самаре — 1%. При этом к 2030 году власти намерены его увеличить до 5%. Налог оплачивают организации и физлица, предоставляющие услуги временного проживания (отели, хостелы, гостевые дома), если их объект включен в специальный реестр. Фактически налог включается в стоимость проживания для гостя.

