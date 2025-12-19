На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили последствия введения турналога еще в четырех городах

Ресторатор Бухаров: турналог в городах РФ вынудит семьи отказаться от отелей
true
true
true
close
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Введение туристического налога в российских городах с 2026 года отразится на путешественниках. Велика вероятность, что семьи будут отказываться от проживания в отелях в пользу квартир, чтобы снизить нагрузку на свой бюджет, рассказал 360.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Так он прокомментировал сообщение о введении турналога в Тюмени, Нижнем Новгороде, Курске и Самаре. Эксперт подчеркнул, что в Тюмень – это деловой и спортивный город, поэтому туда россияне часто ездят по работе или на соревнования. Что касается остальных городов, то они в большей степени привлекают интерес обычных туристов. Поэтому, по мнению Бухарова, россияне продолжат ездить в эти города, но они могут начать выбирать другие места размещения, искать альтернативу отелям. Особенно это будет актуально для семей с детьми.

«Их же всех еще нужно кормить, купить билеты. Будут смотреть, где можно им снять подешевле. Квартиру на несколько дней, например», — пояснил специалист.

Давать оценку эффекту от введения налога пока рано, но уже понятно, что на фоне инфляции и роста цен на услуги в обороте повысится количество средств, считает Бухаров. В абсолютных цифрах влияние налога на турпоток можно будет оценить позднее, заключил он.

Напомним, в Курске, Нижнем Новгороде и Тюмени налог составит 2%. В Самаре — 1%. При этом к 2030 году власти намерены его увеличить до 5%. Налог оплачивают организации и физлица, предоставляющие услуги временного проживания (отели, хостелы, гостевые дома), если их объект включен в специальный реестр. Фактически налог включается в стоимость проживания для гостя.

Ранее в отрасли оценили идею ввести налог на сверхприбыль банков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами