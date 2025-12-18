«Ляжет на россиян»: налога на сверхприбыль банков сочли сомнительной идеей

В России вряд ли утвердят инициативу о введении налога на сверхприбыль, так как эффективность такой меры выглядит сомнительной. Даже если закон примут, то в конечном итоге лишняя нагрузка ляжет на обычных россиян за счет дорогих кредитов и услуг, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота.

Если ситуация в отрасли резко ухудшится, это вынудит банки начислять резервы по ссудам, направляя туда весь накопленный капитал, отметил эксперт.

«Поэтому, если изъять у банковского сектора больше денег, не исключено, что потом придется докапитализировать банки. Я уже не говорю, что их докапитализировали на 600 миллиардов рублей», — пояснил Бархота.

Банки могут остаться и без повышенных доходов, причем в будущем году и так вводится НДС, что ляжет на потребителей дополнительной нагрузкой, отметил экономист. В итоге кредиты станут дороже, процент одобрения резко снизится. Банки будут стремиться компенсировать потери, а главным плательщиком инициативы станут обычные россияне, заключил экономист.

Напомним, еще в сентябре сообщалось о планах депутатов ввести разовый налог на сверхприбыль банков. Парламентарии считают, что доходы банков за последние два года значительно выросли, в связи с чем они предлагают направить часть этой прибыли — около 200 млрд рублей — в государственную казну. По оценке экономистов, эта сумма покрыла бы лишь около 5% дефицита бюджета.

