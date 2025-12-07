Сильные ливни затопили турецкий курортный район

В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы

Турецкий курортный район Аланья провинции Анталья затопили ливни. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

В публикации говорится, что в ряде мест подземные переходы оказались заполнены водой. Журналисты сообщили, что восемь человек «оказались в ловушке» в автомобиле, который остановился на затопленном участке и не смог продолжить движение.

«На вызов прибыли пожарные расчеты, которые эвакуировали пассажиров в безопасное место», — говорится в сообщении.

На данный момент другие последствия стихии неизвестны.

До этого Telegram-канал Mash писал, что более 600 россиян застряли на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Турции. По его данным, турецкая сторона не пускает судно с россиянами в порт в качестве ответной меры после аналогичного инцидента, когда российская сторона в течение нескольких суток не давала турецкому парому Seabridge разрешения на швартовку в Сочи.

23 октября местное издание Hürriyet писало, что в Турции под водой оказались улицы трех городов провинции Измир — Фочи, Карабуруна и Алиагу.

Ранее во Франции более 100 тысяч домов остались без света из-за урагана.