На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сильные ливни затопили турецкий курортный район

В Аланье ливни вызвали подтопления, восемь человек эвакуированы
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Турецкий курортный район Аланья провинции Анталья затопили ливни. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

В публикации говорится, что в ряде мест подземные переходы оказались заполнены водой. Журналисты сообщили, что восемь человек «оказались в ловушке» в автомобиле, который остановился на затопленном участке и не смог продолжить движение.

«На вызов прибыли пожарные расчеты, которые эвакуировали пассажиров в безопасное место», — говорится в сообщении.

На данный момент другие последствия стихии неизвестны.

До этого Telegram-канал Mash писал, что более 600 россиян застряли на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Турции. По его данным, турецкая сторона не пускает судно с россиянами в порт в качестве ответной меры после аналогичного инцидента, когда российская сторона в течение нескольких суток не давала турецкому парому Seabridge разрешения на швартовку в Сочи.

23 октября местное издание Hürriyet писало, что в Турции под водой оказались улицы трех городов провинции Измир — Фочи, Карабуруна и Алиагу.

Ранее во Франции более 100 тысяч домов остались без света из-за урагана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами