Эксперт объяснила появление фейковых новостей доверчивостью россиян

В России за последнее время произошло несколько инцидентов, связанных с распространением недостоверных сведений. В эпоху цифровизации достаточного одного сообщения в мессенджере, чтобы оно переросло в новость, которой затем поверят тысячи пользователей. Основная проблема заключается в том, что люди перестали проверять факты и начали слепо верить новостям и сообщениям, рассказала 360.ru правозащитник, журналист, медиатехнолог, СЕО Академии экспертного брендинга Екатерина Дашевская.

«Механизм работает почти без сбоев. В Telegram появляется короткий пост без ссылок и доказательств, написанный уверенным тоном. Через десять минут его пересылают в соседние чаты. Через час уже обсуждают на работе. К вечеру он превращается в тему для разоблачительных блогов», — привела пример специалист.

Такие слухи перерастают в «новости», аудитория готова поверить им мгновенно, никто не пытается уточнить достоверность данных. В результате под ударом оказываются медицина, образование, политика и бизнес и прочие сферы. В пример эксперт привела некоторые ситуации. Так, недавно появилось сообщение о педагоге, оскорбившем ученика, а после волны хейта выяснялось, что в этот день ребенок вообще не присутствовал на уроке. После этого врача одной из клиник обвинили в вымогательстве, а позднее обнаружилось, что распространяющий слух человек никогда у него не лечился, но за это время медик успел потерять доверие и пациентов.

По словам Дашевской, из-за высокой скорости распространения сообщений общественное мнение успевает вынести приговор до того, как подтвердится правдивость данных. На этом фоне репутация стала очень хрупкой, слухи начали побеждать юридические процедуры, на которые уходит время – так, к примеру, пока идут разбирательства по тому или иному вопросу, человек успевает стать жертвой травли.

«Юристы все чаще говорят о разрыве между реальностью и правом. Закон опирается на факты, интернет — на впечатления. Суду нужен подтвержденный вред, а цифровой среде достаточно уверенного тона и правильной интонации», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что репутацию сегодня защищает не опровержение, а умение подумать перед тем, как нажать «отправить», выдержать паузу и не спешить. Если речь идет о публикации контента, то нужно помнить, что все публичные высказывания требуют тщательного обдумывания, так как они рискуют в конечном итоге перерасти в действие, за которое придется расплачиваться доверием или именем, заключила эксперт.

До этого исследователи медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что большинство россиян (92%) сталкивались с фейками. По словам респондентов, в 37% случаев фейки встречаются в соцсетях, 24% — в мессенджерах. Также в ходе опроса удалось выяснить, что 50% россиян встречают фейки в разделах о политике, 12% — в новостях об экономике, 12% — в материалах об известных персонах, 17% — о жизни в городе, 5% — шоу-бизнесе, а еще 4% — о здоровье. Опрос показал, что 81% респондентов сразу распознали фейки, 6% поверили в них, а 13% столкнулись с фейком, но позже увидели опровержение.

Ранее россиянам назвали главные признаки фейковой новости.