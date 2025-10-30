На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали главные признаки фейковой новости

Эксперт Шляхова: фейковые новости часто оперируют расплывчатыми формулировками
Страх перед фейковыми новостями, согласно исследованию ВЦИОМ, занимает второе место в рейтинге главных цифровых фобий россиян. О том, как отличить правду от манипуляций в условиях информационного шума, «Газете.Ru» рассказала Ольга Шляхова, директор по внешним коммуникациям Sidorin Lab (SL).

По словам эксперта, фейк — это недостоверная, неточная или неполная информация, распространяемая в медиа, чтобы ввести в заблуждение аудиторию. Вымысел может возникнуть и случайно: из-за невнимательности автора, его излишней доверчивости или технического сбоя. Независимо от причины, последствия одинаковы: дезинформация влияет на решения, формирует искаженную картину и может привести к реальным проблемам.

«Фейковые новости давно перестали быть просто развлекательным контентом. Сегодня это инструмент манипуляции, а под ударом может оказаться любой — как человек, так и компания. Умение распознавать фейки — это вопрос безопасности», — прокомментировала Шляхова.

Прежде чем поделиться новостью в социальных сетях или принять ее на веру, проверьте ее по алгоритму, посоветовала эксперт.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — кто публикует информацию. Авторитетные СМИ дорожат репутацией, поэтому тщательно проверяют факты перед публикацией. Если новость появилась на малоизвестном сайте или в анонимном Telegram-канале, это повод насторожиться. Проверьте, есть ли у ресурса контактная информация, редакционная политика, история публикаций», — рассказала она.

Обратите внимание на конкретику: есть ли в тексте имена, даты и названия организаций.

«Фейки часто оперируют расплывчатыми формулировками вроде «источник, просивший не называть его имени» или «медики говорят». Если в материале больше двух-трех неточностей и нет ссылок на первоисточники, ему не стоит доверять», — сказала эксперт.

Кроме того, фейковые новости рассчитаны на сильную эмоциональную реакцию: страх, возмущение, шок. Заголовки, вызывающие тревогу, созданы именно для того, чтобы информацией поделились мгновенно, не успев проверить.

«Если новость вызывает бурные эмоции, сделайте паузу и включите критическое мышление», — рекомендует она.

Можно также сравнить несколько источников.

«Поищите, как о событии пишут другие СМИ. Если серьезное событие освещает только один ресурс, а остальные молчат — это тревожный сигнал. Обращайте внимание на то, как разные издания расставляют акценты: даже достоверные факты можно подать так, чтобы сформировать нужное мнение», — добавила специалист.

Наконец, изучите контекст темы. Без базового понимания темы трудно проанализировать информацию и сделать вывод. Выходите за пределы информационного пузыря, изучайте вопрос шире.

«Борьба с дезинформацией — не только задача регуляторов и платформ, но и ответственность каждого пользователя. Прежде чем нажать кнопку «поделиться», стоит задать себе вопрос: уверен ли я вообще, что это правда?» — сказала Шляхова.

