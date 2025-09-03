На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян научились распознавать фейковые новости

Rambler&Co: 92% россиян сталкивались с фейками
Shutterstock

Большинство россиян (92%) сталкивались с фейками, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, только 8% респондентов заявили, что не замечали фейки.

По словам респондентов, в 37% случаях фейки встречаются в соцсетях, 24% — в мессенджерах.

Также в ходе опроса удалось выяснить, что 50% россиян встречают фейки в разделах о политике, 12% — в новостях об экономике, 12% — в материалах об известных персонах, 17% — о жизни в городе, 5% — шоу-бизнесе, а еще 4% — о здоровье.

Опрос показал, что 81% респондентов сразу распознали фейки, 6% поверили в них, а 13% столкнулись с фейком, но позже увидели опровержение.

По данным опроса, 41% россиян замечают разоблачения фейков в федеральных интернет-СМИ, 10% — в соцсетях, 17% — в мессенджерах и по ТВ, а еще 12% — в локальных медиа.

Говоря о безопасности, 39% респондентов заявили, что считают себя защищенными от фейков, 25% рассказали об умении распознать ложную информацию, 21% считают, что фейки проходят для них незамеченными, а 15% не читают публикации, где встречаются фейки.

Также 52% заявили, что главный признак фейка – отсутствие источника, 31% — односторонняя подача, 13% — эмоциональность публикации, а еще 4% назвали странный слог текста.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 28 августа 2025 года. Всего в нем приняли участие 156 045 интернет-пользователей.

