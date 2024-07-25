В Госдуме предложили законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России. Соответствующая запись появилась на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект внесен депутатами Дмитрием Свищевым, Антоном Шипулиным, Амиром Хамитовым, Сергеем Бурлаковым, Ритой Баталовой и Рустамом Калимуллиным. В пояснительной записке к документу говорится о том, что спортсмены обязаны формировать «достойные нравственный ориентиры чести и патриотизма, воспитывали чувства уважения и гордости за нашу страну», в связи с чем их предлагается обязать знать государственный гимн страны и приносить Присягу спортсмена.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего 15 спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым было принято 20 июля.

Ранее российская гимнастка попала в топ лучших олимпийцев XXI века.