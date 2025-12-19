На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили способы снизить эффект модной индустрии на экологию

РЭО: за один год россияне выбрасывают 2,3 млн тонн одежды и текстиля
Shutterstock/Alice Rodnova

В России за один год выбрасывается около 2,3 млн тонн текстильных отходов, на одного городского жителя приходится 16 кг такого мусора. Для снижения негативного эффекта модной индустрии на экологию важно активнее направлять материалы на переработку, усиливать работу по использованию вторсырья. Эти вопросы эксперты обсудили на заседании Консорциума РЭО по циклической экономике, которое прошло в Российском государственном университете им. Косыгина, сообщает 360.ru.

В обсуждении приняли участие дизайнеры, экологи, представители индустрии моды и образовательного сообщества. В частности, они обсудили способы снижения нагрузки на экологию. По мнению специалистов, важную роль в этом играет развитие ответственного мышления у россиян, что требует внедрения в университетах соответствующих образовательных программ. Необходимо делать акцент на возможности переработки текстильных материалов, а также создавать и реализовывать новые проекты в этом направлении, отметили участники заседания.

Как отметил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев, прошедшая на базе РГУ дискуссия подчеркнула намерение вуза стать экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития креативных индустрий.

«Мероприятие объединило между собой образование, науку, дизайн и ответственное отношение к окружающей среде», — отметил он, подчеркнув, что с учетом объемов текстильных отходов вопрос внедрения вторичного оборота в эту сферу сегодня очень актуален.

Отдельное внимание участники заседания посвятили современным вызовам устойчивого развития и способам внедрить в жизнь новые экотехнологии. В том числе в этом направлении важная работа по подготовке кадров, а также повышение профессиональных компетенций представителей экономики замкнутого цикла.

Напомним, до этого РЭО сообщал, что старая одежда, спецодежда и текстиль занимают 5% от общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО). Буцаев подчеркивал, что текстильная промышленность занимает второе место в мире по негативному влиянию на окружающую среду, поэтому задача наладить раздельный сбор таких отходов и создать требуемые мощности по их утилизации является одной из самых важных на сегодняшний день.

Ранее экоэксперт объяснил необходимость раздельного сбора текстильных отходов.

