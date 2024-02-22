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Стало известно, сколько одежды ежегодно выбрасывает каждый житель России

РЭО: ежегодно на каждого россиянина приходится 16 кг выброшенной одежды

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Depositphotos

В России на каждого городского жителя приходится в среднем 16 кг текстильных отходов в год, а в целом по стране – 2,3 млн тонн. Старая одежда, спецодежда и текстиль занимают 5% от общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом текстиль можно направлять на переработку или повторное использование, рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Текстильная промышленность занимает второе место в мире по негативному влиянию на окружающую среду, подчеркнул Буцаев.

«Перед нами стоит задача наладить раздельный сбор таких отходов и создать требуемые мощности по их утилизации», — цитирует его телеканал «360».

Одежду можно реализовать в секонд-хендах. Порядка 25% текстиля можно направлять на разволокнение и производство нетканых материалов, отметил Буцаев.

Еще порядка 25% или 575 тысяч тонн текстильных отходов можно отправлять на химическую утилизацию и получать в итоге около 400 тысяч тонн вторсырья для легкой промышленности. Из него можно получать лиоцел — натуральное искусственное волокно, более экологичная вискоза. Также можно изготавливать из такого сырья полиэфирное волокно, а затем шить одежду, постельное белье, скатерти и так далее.

Подобные технологии, по словам эксперта, применяются в Европе и на западе, а сейчас к их разработке приступили также в России. По оценкам специалистов, в России можно импортозаместить до 500 тыс. тонн/год полиэфирного волокна и до 300 тыс. тонн/год натуральных волокон.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в России будут перерабатывать форму и обувь российских железнодорожников. Это позволит уменьшить количество отправляемых на полигоны отходов.

Ранее россиян призвали обязать сдавать увядшие цветочные букеты на переработку.

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