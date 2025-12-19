Россиянам показали пример одного из распространенных способов шантажа

МВД РФ представило один из распространенных способов шантажа, который используют мошенники. Кадры опубликовало управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, злоумышленники создают фишинговые сайты, клоны запрещенных ресурсов, и собирают данные пользователей как введенные жертвой, так и полученные из открытых источников. После этого мошенники формируют ложное обвинение, например, в просмотре нелегального контента, и требуют с потерпевшего деньги, угрожая публикацией информации.

В качестве примера ведомство показало скриншоты переписки, когда неизвестные под угрозой раскрытия личных данных и их использования для преступлений требовали у жертвы выкуп. Для оплаты вымогатели давали всего три часа.

В МВД подчеркнули, что вне зависимости от используемой легенды вымогательство и угрозы распространения персональных данных являются уголовно наказуемыми деяниями. Любые попытки придать им видимость «законного наказания» не меняют сути происходящего, а цель злоумышленников — исключительно получение денег.

