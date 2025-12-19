Леопард похитил ребенка, утащил в кусты и искусал

В Индии леопард напал на девочку, когда та находилась рядом со своим домом. Об этом сообщает Greater Kashmir.

Инцидент произошел в Кашмире. Дикое животное схватило пятилетнего ребенка и утащило в кусты. Когда об этом узнали местные жители, они организовали поиски. Девочку нашли в заросшем кустарниками районе «на некотором расстоянии от населенного пункта», но спасти ее не смогли.

Ситуация вызвала панику у местных жителей. По их словам, леопарды нередко нападают на людей в этих местах, передвигаться по региону после захода солнца стало небезопасно, особенно если речь идет о детях.

Специалисты лесного департамента посоветовали людям по возможности избегать одиночных прогулок, особенно ночью. Сейчас представители ведомства пытаются отловить леопарда.

До этого в другом штате тигр набросился на фермера, когда тот отошел справить нужду. После произошедшего 40-летнего мужчину нашли в лесу с серьезными повреждениями, спасти его не удалось.

Ранее обезьяна набросилась на уборщика в зоопарке и откусила ему палец.