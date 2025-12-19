На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый популярный подарок для детей на Новый год

«Мегамаркет»: наборы LEGO стали самым популярным подарком для детей на Новый год
M88/Shutterstock/FOTODOM

Самым популярным подарком для детей на Новый год стали конструкторы LEGO, на них пришлось 85% всего объема продаж категории игрушек в ноябре и декабре. Об этом «Москве 24» рассказали аналитики маркетплейса «Мегамаркет».

Среди наиболее востребованных — тематические наборы по мотивам культовых франшиз, в том числе серии из «Звездных войн», »Гарри Поттера», «Сумерек», «Властелина колец» и «Один дома».

«LEGO воспринимается не просто как игрушка, а как формат совместного досуга, который объединяет детей и взрослых. Такой подарок легко вписывается в новогоднюю атмосферу – его распаковывают всей семьей и собирают вместе долгими зимними вечерами», – объяснила руководитель категории «Игры и игрушки» маркетплейса Юлия Лемайкина.

По данным аналитиков, чаще такие наборы покупают мужчины в возрасте 35–44 лет (28% покупателей). 20% пришлось на мужчин 25–34 лет, 16% — на женщин 35–44 лет.

В этот период россияне также активно приобретали роботов, детские горки и качели, пазлы, настольные игры.

Исследование ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в качестве подарков на Новый год россияне все чаще выбирают персонализированные впечатления и цифровые сервисы. По данным аналитиков, сравнение покупательской активности с 1 по 14 декабря 2024 и 2025 годов показывает, что материальные подарки постепенно уступают место услугам и опыту.

Ранее сообщалось, что россияне планируют тратить больше денег на празднование Нового года.

