На Кубани возобновили подачу электричества после атаки дронов

Подачу электричества восстановили в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Энергоснабжение полностью возобновили в 15:52 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что упавшие на землю фрагменты сбитых украинских беспилотников повредили две высоковольтные линии электропередачи на территории Краснодарского края. В 10:00 мск около 12,7 тыс. абонентов оставались без света.

«Для ремонтно-восстановительных работ на место выехали пять аварийных бригад, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — подчеркнули в оперативном штабе.

Утром 17 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 94 украинских дрона. Больше всего целей — 31 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Ростовской области перехватили 22 беспилотника, в Воронежской области — 10, в Саратовской области и над акваторией Азовского и Черного морей — по восемь. Еще четыре летательных аппарата уничтожили в Волгоградской области, три — в Брянской области.

Ранее обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.