Верховный суд вынес решение по делу о квартире Долиной

Верховный суд отменил решение трех инстанций по делу о продаже квартиры Долиной

Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Трансляцию вела пресс-служба суда на платформе VK Видео.

Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Долина не приехала в ВС на рассмотрение дела, тогда как Лурье лично присутствовала на заседании. Перед его началом адвокат певицы просила суд закрыть процесс, поскольку участники собирались исследовать экспертизу, содержащую врачебную тайну, и в нем также фигурирует информация о ребенке. Однако судья, приняв во внимание большой общественный резонанс дела, отклонил ходатайство.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и была вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

