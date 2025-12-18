На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала главные причины разной остроты зрения

Врач Левина: болезни глаз могут быть причиной разной остроты зрения
true
true
true
close
Агентство «Москва»

Нарушение рефракции, анатомические особенности или заболевания глаз могут быть причиной разной остроты зрения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По ее словам, это может быть связано с неравномерной нагрузкой на глаза.

«Каждый глаз — это самостоятельный орган, и у них может различаться острота зрения. Один может иметь нарушение рефракции или быть подвержен заболеванию, тогда как другой остается здоровым. Это примерно как с почками: одна может работать нормально, а другая — нет. То, что на одном глазу развивается катаракта, а на другом нет, вполне возможно», — пояснила Левина.

Чтобы выявить точную причину недуга, она посоветовала обратиться к врачу, который скорректирует нагрузку на орган зрения. Кроме того, специалист определит индивидуальные особенности зрения и подберет подходящее лечение или оптическую коррекцию, заключила эксперт.

Исследователи из Шанхайской больницы общего профиля до этого выяснили, что снижение силы хвата может быть связано с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации — одной из ведущих причин потери зрения у людей старше 55 лет. В исследование вошли 382 174 человека в возрасте от 50 до 69 лет, у которых на момент начала наблюдения не было признаков серьезных глазных заболеваний.

Ранее сообщалось, что диабет начинает влиять на зрение раньше, чем может обнаружить офтальмолог.

