Врач назвала главные причины разной остроты зрения

Нарушение рефракции, анатомические особенности или заболевания глаз могут быть причиной разной остроты зрения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По ее словам, это может быть связано с неравномерной нагрузкой на глаза.

«Каждый глаз — это самостоятельный орган, и у них может различаться острота зрения. Один может иметь нарушение рефракции или быть подвержен заболеванию, тогда как другой остается здоровым. Это примерно как с почками: одна может работать нормально, а другая — нет. То, что на одном глазу развивается катаракта, а на другом нет, вполне возможно», — пояснила Левина.

Чтобы выявить точную причину недуга, она посоветовала обратиться к врачу, который скорректирует нагрузку на орган зрения. Кроме того, специалист определит индивидуальные особенности зрения и подберет подходящее лечение или оптическую коррекцию, заключила эксперт.

Исследователи из Шанхайской больницы общего профиля до этого выяснили, что снижение силы хвата может быть связано с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации — одной из ведущих причин потери зрения у людей старше 55 лет. В исследование вошли 382 174 человека в возрасте от 50 до 69 лет, у которых на момент начала наблюдения не было признаков серьезных глазных заболеваний.

Ранее сообщалось, что диабет начинает влиять на зрение раньше, чем может обнаружить офтальмолог.