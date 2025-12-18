На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диабет начинает влиять на зрение раньше, чем может обнаружить офтальмолог

EyeVi: диабет меняет структуру сетчатки глаза до появления симптомов ретинопатии
true
true
true
close
4 PM production/Shutterstock/FOTODOM

Диабет второго типа влияет на зрение значительно раньше, чем это могут выявить стандартные офтальмологические обследования, выяснили ученые из Университета Коимбры. Исследование опубликовано в журнале Eye and Vision (EyeVi).

Чтобы точнее отследить изменения, вместо оценки толщины слоев сетчатки исследователи изучали микроструктуру изображений — так называемую текстуру ткани у грызунов с диабетом. Оказалось, что уже на ранних стадиях заболевания в сетчатке глаза возникают тонкие структурные преобразования, которые остаются незаметными при обычном осмотре и даже при традиционном анализе оптической когерентной томографии (ОКТ).

Выяснилось, что в слоях сетчатки, отвечающих за передачу зрительных сигналов, меняется организация ткани и функциональные характеристики уже через 8-12 недель после развития диабета. Эти изменения происходят еще до появления признаков диабетической ретинопатии, при этом защитный барьер сетчатки остается неповрежденным.

По словам ученых, результаты указывают на то, что диабет начинает перестраивать зрительную систему задолго до клинического ухудшения зрения. Исследователи напоминают: при высоком уровне сахара в крови сосуды становятся более проницаемыми, из них во внутреннее пространство сетчатки начинает вытекать жидкая часть крови. Это приводит к отеку и утолщению сетчатки, чаще всего в ее центральной части (макуле).

Кроме того, кровь с высоким содержанием сахара становится более вязкой, что со временем нарушает ее питание и кровоснабжение сосудов.

Ранее кишечный микроб признали союзником в борьбе с сахарным диабетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами