Диабет начинает влиять на зрение раньше, чем может обнаружить офтальмолог

Диабет второго типа влияет на зрение значительно раньше, чем это могут выявить стандартные офтальмологические обследования, выяснили ученые из Университета Коимбры. Исследование опубликовано в журнале Eye and Vision (EyeVi).

Чтобы точнее отследить изменения, вместо оценки толщины слоев сетчатки исследователи изучали микроструктуру изображений — так называемую текстуру ткани у грызунов с диабетом. Оказалось, что уже на ранних стадиях заболевания в сетчатке глаза возникают тонкие структурные преобразования, которые остаются незаметными при обычном осмотре и даже при традиционном анализе оптической когерентной томографии (ОКТ).

Выяснилось, что в слоях сетчатки, отвечающих за передачу зрительных сигналов, меняется организация ткани и функциональные характеристики уже через 8-12 недель после развития диабета. Эти изменения происходят еще до появления признаков диабетической ретинопатии, при этом защитный барьер сетчатки остается неповрежденным.

По словам ученых, результаты указывают на то, что диабет начинает перестраивать зрительную систему задолго до клинического ухудшения зрения. Исследователи напоминают: при высоком уровне сахара в крови сосуды становятся более проницаемыми, из них во внутреннее пространство сетчатки начинает вытекать жидкая часть крови. Это приводит к отеку и утолщению сетчатки, чаще всего в ее центральной части (макуле).

Кроме того, кровь с высоким содержанием сахара становится более вязкой, что со временем нарушает ее питание и кровоснабжение сосудов.

