В киевской школе ученик взорвал страйкбольную гранату

Нацполиция Украины: старшеклассник взорвал страйкбольную гранату в школе Киева
Национальная полиция Украины

Подросток привел в действие страйкбольную гранату в одной из школ Киева. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В правоохранительных органах заявили, что граната сработала под лестницей. Ее взорвал ученик старших классов.

«Старшеклассник сделал это ради развлечения и создания контента», — говорится в публикации.

3 декабря мужчина взорвал гранаты в жилом доме в Одессе. Всего он использовал три боеприпаса. На опубликованных СМИ кадрах с места происшествия видно, как медики с помощью каталки транспортируют окровавленного мужчину к машине скорой помощи.

В ноябре на Западной Украине мужчина взорвал гранату, когда сотрудники правоохранительных органов пытались забрать его в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат). По данным полиции, инцидент произошел в городе Рудки в Самборском районе Львовской области. Стражи порядка остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов гражданин достал гранату и привел ее в действие, в результате чего получил травмы. Мужчину доставили в больницу, полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее в больнице подконтрольного украинским властям города Запорожье взорвался боеприпас.

