Во Львовской области украинец взорвал гранату во время попытки мобилизовать его

На Западной Украине мужчина подорвал себя гранатой, когда полицейские попытались забрать его в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Политика Страны».

Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов 37-летний гражданин достал гранату и привел ее в действие.

В свою очередь, на странице полиции в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что инцидент произошел в городе Рудки Самборского района Львовской области. Полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Мужчина, являющийся жителем одного из сел района, взорвал гранату, после чего его доставили в больницу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия.

12 ноября сообщалось, что в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования, ранив двоих из них.

Ранее украинец напал с ножом на сотрудников ТЦК в Кривом Роге.