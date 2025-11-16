На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На западе Украины мужчина взорвал гранату во время остановки автомобиля полицейскими

Во Львовской области украинец взорвал гранату во время попытки мобилизовать его
На Западной Украине мужчина подорвал себя гранатой, когда полицейские попытались забрать его в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Политика Страны».

Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов 37-летний гражданин достал гранату и привел ее в действие.

В свою очередь, на странице полиции в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что инцидент произошел в городе Рудки Самборского района Львовской области. Полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Мужчина, являющийся жителем одного из сел района, взорвал гранату, после чего его доставили в больницу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия.

12 ноября сообщалось, что в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования, ранив двоих из них.

Ранее украинец напал с ножом на сотрудников ТЦК в Кривом Роге.

СВО: последние новости
