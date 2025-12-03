Житель Одессы взорвал три гранаты в жилом доме, есть пострадавшие

В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме

В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

На кадрах с места происшествия у здания работают сотрудники экстренных служб. Медики отвозят окровавленного мужчину на каталке к машине скорой помощи.

В середине ноября в Западной Украине 37-летнего мужчину за рулем Alfa Romeo остановили за нарушение правил дорожного движения. Во время разговора с правоохранителями он взорвал гранату, когда его попытались мобилизовать. После детонации водителя госпитализировали.

А в конце октября в городе Овруч Житомирской области Украины пограничники попросили у пассажиров поезда документы на проверку, после чего 23-летний мужчина из Харькова достал гранату и взорвал ее. Не выжил он сам, сотрудница пограничной службы и две другие женщины. Еще 12 человек пострадали при детонации. Их доставили в больницу.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.