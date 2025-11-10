В больнице Запорожья взорвался боеприпас

Взрыв боеприпаса произошел в одной из палат больницы, расположенной в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом заявили в нацполиции Украины, сообщает издание «Страна.ua».

По его информации, в результате случившегося ранения получил мужчина. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

2 ноября в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Взрыв произошел рядом с торговыми киосками.

6 октября в Киеве один водитель маршрутки бросил гранату в другого. Рано утром между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один из них кинул в оппонента гранату Ф-1.

Подозреваемым стал 59-летний водитель маршрутки, который в прошлом уже был судим. Возбужденное в связи со случившимся уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее на рынке в Киеве произошел взрыв гранаты.