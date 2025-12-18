В Саратовской области отказались от новогодних салютов

В Саратовской области не будет массовых уличных гуляний с салютами в новогоднюю ночь. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В последние годы мы осознанно отказывались от салютов и массовых празднований, и этот раз не станет исключением. Считаю такую позицию правильной», — написал он.

В то же время глава Саратовской области подчеркнул, что новогодние программы для детей будут проведены в полном объеме.

До этого юрист Тургунбой Зокиров предупредил москвичей, что даже празднование Нового года не освобождает их от ответственности за шум ночью. Согласно закону «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», в столице запрещен шум с 23:00 до 7:00. А за нарушение режима тишины в новогоднюю ночь гражданину могут назначить такой же штраф, как и за такое же нарушение, совершенное в любое другое время.

