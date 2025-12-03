На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь

Юрист Зокиров: россияне могут получить штрафы за шум в новогоднюю ночь
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Даже празднование Нового года с юридической точки зрения не освобождает жителей Москвы от ответственности за шум в ночное время. Об этом в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Он напомнил, что, согласно закону «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», в столице запрещен шум с 23:00 до 7:00. В документе отмечается, что за шум в новогоднюю ночь гражданину могут назначить такой же штраф, как и за такое же нарушение, совершенное в любое другое время.

По словам эксперта, в отличие от ряда регионов России – например, Владимирской области или Алтайского края, где в новогоднюю ночь допускаются послабления, – в столице такие исключения не предусмотрены. Он уточнил, что за нарушение тишины столичным жителям грозит административный штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. по ст. 3.13 КоАП Москвы. Если нарушается покой горожан, применяется ч. 2 ст. 3.5 КоАП – штраф составит от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.

Зокиров добавил, что штраф можно получить и за запуск пиротехники с балконов, поскольку это нарушает правила пожарной безопасности.

До этого адвокат Иван Дощенко рассказал, что неправильная установка новогодней гирлянды грозит россиянам штрафом. Он напомнил, что из-за неправильного монтажа гирлянды или некачественной проводки возникает риск возгорания.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за украшение подъездов на Новый год.

