Россиянам рассказали, как запустить красивый салют на праздниках

В преддверии Нового года и зимних каникул ученые Пермского Политеха объяснили, как устроены салюты, почему они взрываются строго в верхней точке своего полета и какие погодные условия могут полностью испортить праздничное шоу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Салют — самый зрелищный вид фейерверка: его заряды поднимаются на десятки и сотни метров, где разрываются и образуют цветные фигуры. В каждой пусковой трубке скрываются два заряда: вышибной, который выталкивает снаряд в воздух, и разрывной, состоящий из пороха и маленьких искр, создающих узоры.

Чтобы салют взорвался строго на вершине траектории, внутри разрывного шара размещают стопин — медленно горящий шнур, который работает как таймер. Его длину рассчитывают так, чтобы заряд раскрывался на максимальной высоте.

«Элементы внутри разрывного шара располагаются по заранее продуманной схеме. Это позволяет формировать в небе кольца, сердца, звезды и многослойные фигуры, когда один узор раскрывается внутри другого», — объяснил доцент Аэрокосмического факультета ПНИПУ Сергей Котельников.

Высота подъема салютов, по словам специалистов, ограничена специально — фигуры должны быть хорошо видны зрителям. Для бытовых установок она составляет 15–70 метров, для профессиональных — до 350 метров. Стрелять выше нет смысла: детали узора просто потеряются в темноте.

Существенно на запуск салютов влияет погода. Даже умеренный ветер в 5–7 м/с способен исказить форму фигур, а порывы свыше 10–15 м/с делают запуск опасным. Пусковые установки могут опрокинуться, а разлетающиеся элементы — попасть в людей или здания.

«Профессионалы всегда отменяют шоу при таких условиях», — подчеркнул доктор технических наук Андрей Затонский.

Эксперты напоминают и о безопасности. Каждый год петарды и салюты становятся причиной ожогов, травм рук и глаз. Нельзя разбирать изделия, поджигать их в костре, носить в карманах или использовать в нетрезвом состоянии. Пиротехника должна иметь документы и инструкцию на русском языке. Деформированные или влажные корпуса — повод отказаться от покупки.

Чтобы запуск прошел без происшествий, специалисты рекомендуют надежно закрепить установку строго вертикально, не приближаться к батарее после последнего залпа и не использовать пиротехнику возле хвойных деревьев.

