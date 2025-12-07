Россиянам напомнили о нюансах режима тишины в новогодние праздники

Не стоит забывать о режиме тишины на Новый год, призвал в комментарии RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что единого закона о тишине в России нет, поэтому в разных регионах установлены разные правила. Причем для новогодней ночи почти везде сделали исключение: шуметь можно до 3:00 или 5:00.

«Шумное продолжение празднеств наутро и в следующие дни ожидаемо приведет к конфликту и применению мер административного воздействия», — сообщил юрист.

Он добавил, что запускать фейерверки можно только в отведенное законом время на специальных площадках, а не во дворах многоквартирных домов. Там декоративные огни могут попасть в окна и на балконы.

В случае нарушения режима тишины Соловьев порекомендовал обращаться в полицию.

«Размер штрафа также зависит от региона и варьируется от 1 до 5 тыс. рублей. ... Нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу... влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток», — заключил эксперт.

На этой неделе юрист Тургунбой Зокиров предупредил москвичей, что даже празднование Нового года не освобождает их от ответственности за шум ночью. Согласно закону «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», в столице запрещен шум с 23:00 до 7:00. А за нарушение режима тишины в новогоднюю ночь гражданину могут назначить такой же штраф, как и за такое же нарушение, совершенное в любое другое время.

