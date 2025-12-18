Россиянам объяснили, как вырастить из ребенка с аутизмом гения

Дети с расстройством аутистического спектра зачастую являются очень талантливыми, могут иметь склонность к определенным занятиям. Важно раскрыть потенциал такого ребенка, чтобы вырастить из него гения, рассказала в пресс-центре НСН психолог, невролог Эрстея Дейс.

Предрасположенность ребенка к каким-то занятиям может быть признаком таланта, поэтому важно не игнорировать это, считает врач.

«Это тоже одно из направлений, потому как, если индивидуально подходить и найти сильную позицию у ребенка, то можно на ней сделать гения, — подчеркнула она. — Например, художника — с творчеством у людей с РАС порой бывает очень хорошо. При условии, конечно, что нет серьезных физиологических нарушений».

В зависимости от того, чем ребенку нравится заниматься, нужно делать акцент на тех или иных направлениях, считает Дейс. Например, если он все время поет, рисует, то нужно постараться раскрыть его потенциал, пояснила она.

Напомним, до этого Telegram-канал Baza сообщил, что в России отмечен существенный рост числа детей, у которых диагностирован аутизм. В 2018 году, по информации Минздрава, диагноз был поставлен 31 685 детям. Согласно статистике Росстата, к концу 2024 года число выявленных случаев среди детей от 0 до 14 лет достигло 76 096. Среди возможных причин называются более поздний возраст родителей, а также перинатальные факторы, включая низкую массу тела при рождении, осложнения во время беременности и недоношенность.

