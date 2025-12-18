Врачи объяснили, как выявить у ребенка аутизм на раннем этапе

Выявить у ребенка расстройство аутистического спектра можно в очень раннем возрасте – первые признаки можно заметить еще в три месяца. Если ребенок не следит за матерью, не фокусирует взгляд на ней или, например, на указательном пальце – это тревожный звоночек, который говорит о необходимости обследования, рассказала в пресс-центре НСН психолог, невролог Эрстея Дейс.

Среди других признаков врач выделила отсутствие реакции у ребенка на любые предлагаемые действия, а также повторение циклических движений, хотя в целом ребенок физически здоров и функционален.

«Или же если не понимает и не повторяет движения мамы. Лучше начинать этим заниматься сразу, чем потом разбираться с последствиями. Также могут быть замедлены движения, может вообще быть фиксация взгляда, невовремя развитая речь. Нужно сразу идти и обследоваться», — пояснила специалист.

В то же время следует учитывать, что чаще всего первые полгода жизни у ребенка с аутизмом ничем не отличаются от других детей, считает эксперт фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова. По ее словам, в возрасте 12-16 месяцев для постановки диагноза специалисты следят за реакцией ребенка на взрослых, социальной улыбкой и так далее. Скрининговых методов для такого возраста нет, пояснила она.

«Исследования показывают, что аутичные дети в первые шесть месяцев жизни практически не отличаются от нейротипичных детей. Надо помнить: совместное внимание, реакция на обращенную речь, чуть позже — на имя», — заключила Морозова.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в России отмечен существенный рост числа детей, у которых диагностирован аутизм. В 2018 году, по информации Минздрава, диагноз был поставлен 31 685 детям. Согласно статистике Росстата, к концу 2024 года число выявленных случаев среди детей от 0 до 14 лет достигло 76 096. Наиболее резкий рост пришелся на период с 2022 по 2024 годы — с 44 до 76 тысяч случаев. Среди возможных причин называются более поздний возраст родителей, а также перинатальные факторы, включая низкую массу тела при рождении, осложнения во время беременности и недоношенность.

