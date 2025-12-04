Baza сообщила о резком росте случаев детского аутизма в России

Baza: в России за шесть лет число детей с аутизмом выросло на 140%

В России отмечен существенный рост числа детей, у которых диагностированы расстройства аутистического спектра. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, за последние шесть лет показатель увеличился примерно на 140%. В 2018 году, по информации Минздрава, диагноз был поставлен 31 685 детям. Согласно статистике Росстата, к концу 2024 года число выявленных случаев среди детей от 0 до 14 лет достигло 76 096. Фонды помощи детям с инвалидностью считают, что реальное количество может быть выше, поскольку зависит от методики подсчета.

Наиболее резкий рост пришелся на период с 2022 по 2024 годы — с 44 до 76 тысяч случаев. Среди возможных причин называются более поздний возраст родителей, а также перинатальные факторы, включая низкую массу тела при рождении, осложнения во время беременности и недоношенность.

Baza отметила, что руководитель отделения детской психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Игорь Макаров связывает увеличение числа диагнозов в том числе с особенностями статистического учета. Он напомнил, что в России до сих пор действует классификация МКБ-10, где вместо РАС используется группа F84 — «общее расстройство психологического развития». По его словам, повышенный интерес в медиа также привел к тому, что случаи стали чаще выявлять.

Ранее был назван новый фактор развития аутизма у детей.