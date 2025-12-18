На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал подростка, напавшего на школу в Подмосковье

112: Тверской суд в Москве отправил под арест подростка, напавшего на школу
Юрий Кочетков/РИА Новости

Тверской суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, напавшего на школу в Одинцово Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, несовершеннолетний заключен под стражу на два месяца.

Накануне адвокат и юрист Вадим Багатурия заявил, что подростку может грозить до десяти лет заключения. По его словам, если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение.

Также юрист отметил, что по таким делам обычно назначают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до девяти лет. Он уточнил, что в данном случае школьника отправят в детскую воспитательную колонию.

16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — 10-летний ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее МВД Таджикистана потребовало тщательно расследовать инцидент в школе в Одинцово.

