МВД Таджикистана потребовало тщательно расследовать убийство школьника в Одинцово

Глава МВД Таджикистана потребовал расследования убийства школьника в Подмосковье
Юрий Кочетков/РИА Новости

Глава министерства внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в телефонном разговоре с главой МВД России Владимиром Колокольцевым обсудил убийство несовершеннолетнего гражданина республики в Одинцово Московской области, пишет «Интерфакс».

«В ходе телефонного разговора было отмечено, что совершение подобных ужасающих преступлений может привести к обострению общественной ситуации и послужить стимулом и подстрекательством для других радикальных националистических групп к совершению аналогичных деяний», — сказали в пресс-службе МВД Таджикистана.

Колокольцев, в свою очередь заявил, что все меры объективного и всестороннего расследования трагедии уже приняты.

17 декабря МИД Таджикистана заявил об осуждении убийства четвероклассника Успенской средней школы поселка Горки-2 в Одинцово. В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной ребенка, который был гражданином республики.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования Таджикистану в связи с произошедшим, пообещав сделать все необходимое для объективного разбирательства.

Ранее стало известно, кто был настоящей целью нападения школьника из Одинцово.

